Auto “falcia” tre pedoni nel Siracusano, quattro feriti

L'incidente è avvenuto in via Gobetti

SIRACUSA – Sono ancora da accertare le cause dell’incidente stradale avvenuto oggi in via Gobetti a Carlentini, nel Siracusano, nel quale tre persone sono state investite da un’autovettura.

Il mezzo, alla guida del quale si trovava una 57enne di Carlentini, ha investito tre persone, tra cui una coppia di anziani residenti a Vicenza e in vacanza a Carlentini, che si trovavano sul marciapiede.

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, la moglie al San Marco di Catania e l’altra vittima e la conducente dell’automobile al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.

I tre avrebbero riportato traumi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.