L’auto finisce fuori strada: muore una donna, feriti i due figli

È accaduto sulla prosecuzione della 284

CATANIA – La tragedia si è compiuta nella serata di ieri con un bilancio che parla di una vittima e due feriti. A perdere la vita è stata la madre 68enne delle due persone – fratello e sorella rispettivamente di 44 e 32 anni – che viaggiavano nei sedili anteriori della Fiat 500 finita inspiegabilmente fuori strada.

La vettura è finita sottosopra (la foto è di Antonio Mobilia) fuori dalla carreggiata e nonostante l’arrivo dei soccorritori del 118 per la sfortunata donna non c’è stato nulla da fare. I suoi due figli hanno riportato diverse feriti in più parti del corpo e sono stati condotti all’ospedale di Bronte.

Sul posto, i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti: l’auto stava percorrendo la Statale 284 in direzione Randazzo.