L’auto finisce fuori strada: perde la vita una donna

Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte intorno alle 4:40 sulla statale 87 in direzione Termoli (Campobasso). Una Fiat 500L, con a bordo tre persone dello stesso nucleo familiare, è uscita di strada all’altezza della rotatoria tra Portocannone e Termoli, andando a schiantarsi contro il guardrail.

Ad avere la peggio è stata una donna di 88 anni, residente a Larino, che è deceduta poco dopo essere stata trasportata all’ospedale San Timoteo di Termoli. Gli altri due occupanti, feriti ma non in pericolo di vita, sono attualmente ricoverati e sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Termoli.

Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti, che non escludono l’asfalto scivoloso a causa dalle piogge delle ultime ore. L’auto ha riportato danni ingenti nell’impatto. Non sono stati coinvolti altri veicoli.