 Auto fuori strada, perde la vita un siracusano di 23 anni
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Auto fuori strada nel Siracusano, morto il guidatore di 23 anni

Incidente mortale nel Siracusano
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Gli agenti della Polizia stradale di Noto hanno effettuato i rilievi
l'incidente
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SIRACUSA – Auto fuori strada, un siracusano di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, poco prima delle 2, sulla strada statale 114, in corrispondenza dello svincolo di Priolo.

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Incidente, un morto

La vittima era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato uscendo di strada.

Gli agenti della Polizia stradale di Noto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale non sembrano coinvolti altri veicoli.

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