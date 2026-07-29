SIRACUSA – Auto fuori strada, un siracusano di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, poco prima delle 2, sulla strada statale 114, in corrispondenza dello svincolo di Priolo.
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Incidente, un morto
La vittima era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato uscendo di strada.
Gli agenti della Polizia stradale di Noto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale non sembrano coinvolti altri veicoli.