Inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri

VICENZA – Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto in bicicletta da un’automobile, che non si è fermata.

Lo schianto è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, nel Vicentino. I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell’urto ed è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti e le indagini per individuare l’auto pirata sono condotte dai carabinieri.