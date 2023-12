Palermo, auto speronata in via Oreto: è caccia al responsabile

Ci sono dei testimoni

INDAGINI IN CORSO

PALERMO – Una Ford Fiesta è stata tamponata in via Oreto, a Palermo, da un’altra auto. L’automobilista è fuggito. Ci sono testimoni e ci sarebbero anche delle telecamere che hanno ripreso la vettura fuggire via. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale la Fiesta è stata speronata ad alta velocità.

I soccorsi

Tanto che è finita oltre gli stalli in ferro che delimitano l’area pedonale e si è capovolta. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo alla guida della Ford Fiesta. L’uomo è stato condotto al Policlinico di Palermo per accertamenti.

Tutta la cronaca di Palermo e le ultime notizie: visita LiveSicilia Palermo