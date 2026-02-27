La strada collassa e due veicoli sprofondano in una buca

Due auto sprofondano in una voragine: tragedia sfiorata in Nebraska. Un video drammatico mostra l’istante in cui una strada è crollata sotto due ignari automobilisti, facendo precipitare i loro veicoli in una buca profonda diversi metri.

L’incidente è avvenuto martedì 24 febbraio ad un incrocio particolarmente trafficato tra la 67ª strada e Pacific Street, nei pressi dell’Università di Omaha, una cittadina che si affaccia sul fiume Missouri.

Auto sprofondano in una voragine, le immagini

Le immagini, registrate dalle telecamere di sicurezza dell’università, mostrano le due macchine (un Suv e un pickup) affiancate, ferme al semaforo, prima che un’altra auto si accosti dietro di loro, innescando apparentemente il cedimento.

Gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire dalla voragine grazie all’aiuto di alcuni passanti, già prima dell’arrivo dei soccorsi e delle autorità.

La possibile causa

Fortunatamente non si registrano feriti. L’asfalto sarebbe crollato a causa della rottura di una conduttura idrica.

Un carro attrezzi dotato di gru ha recuperato le auto alcune ore più tardi, mentre le squadre hanno lavorato per rimuovere il cemento dal cratere.

Le autorità hanno comunicato che la strada resterà chiusa per “diversi giorni” e che gli automobilisti dovrebbero evitare l’area.

