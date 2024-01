Autostrada A-19, ultimati i lavori al viadotto Ponte Cinque Archi

Tolto il restringimento di carreggiata che era in vigore per 3,6 chilometri

PALERMO – Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, sono stati ultimati gli interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione su entrambe le carreggiate del viadotto Cinque Archi. Il viadotto è ubicato tra gli svincoli di Resuttano e Ponte Cinque Archi e presenta una lunghezza di 1534 metri.

I lavori erano stati eseguiti prima lungo la carreggiata in direzione Catania e, una volta ultimate, si è proceduto ad effettuare i medesimi interventi sulla carreggiata in direzione Palermo. Sul viadotto è stato pertanto eliminato il restringimento di carreggiata pari a 3,6 km fino ad oggi in vigore.