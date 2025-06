Caos A19, i 2 sub-commissari si dimettono: soluzioni per i cantieri

Giovedì l'incontro tra Anas e Schifani

PALERMO – Le code chilometriche sulla Palermo-Catania e le conseguenti polemiche hanno fatto le prime vittime: i due sub-commissari per il Piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada A19, Lelio Russo e Sergio Tumminello, si sono dimessi. una decisione arrivata a poche ore dall’ipotesi girata in mattinata secondo la quale il governatore Renato Schifani, in qualità di commissario per l’opera, alla luce di quanto accaduto ieri lungo l’autostrada, stesse valutando il ritiro le deleghe ai due.

I contatti Anas-Schifani

Una mossa dettata dai forti disagi causati dai cantieri aperti sull’autostrada. Martedì sera, secondo quanto si è appreso, il governatore ha avuto un colloquio con Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato dell’Anas, società che gestisce gli appalti e i lavori sull’autostrada. Diverse le interlocuzioni telefoniche tra i due fin dal pomeriggio di lunedì per individuare soluzione. Oggi la decisione di Russo e Tumminello, che nelle loro dimissioni hanno sottolineato di “aver adempiuto correttamente al proprio mandato”.

Schifani, intanto, interviene: “Il rispetto del crono-programma e l’impegno per garantire la percorribilità dell’autostrada nel più breve tempo possibile sono obiettivi prioritari che continueremo a sostenere con determinazione – dice il governatore -. La convocazione delle imprese impegnate nei cantieri della A19, da parte di Anas, è un’iniziativa che va nella direzione giusta per accelerare i lavori e ridurre i disagi ai cittadini. Ringrazio l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme per la disponibilità al confronto e alla collaborazione con la Regione Siciliana”.

L’ipotesi dei turni notturni

Anas, intanto, d’intesa con Schifani, ha convocato per giovedì mattina, presso la Struttura territoriale di Palermo, le imprese impegnate nei lavori di manutenzione straordinaria sull’A19 nei tratti incriminati: quello tra Bagheria e Palermo e tra Casteldaccia e Altavilla. Dopo la riunione, Gemme incontrerà Schifani. “L’obiettivo è accelerare i lavori in corso – spiega una nota dell’azienda -, nel rispetto del crono-programma, anche con turni notturni, per garantire la percorribilità delle tratte autostradali nel più breve tempo possibile”.

Il cantiere tra Bagheria e Palermo

Anas nella nota ricorda che i lavori in corso “devono ammodernare l’infrastruttura stradale e innalzare i livelli di sicurezza degli utenti”. Nel cantiere fra Bagheria e Palermo si svolge la manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche in corrispondenza degli svincoli in entrambe le carreggiate. Al momento si sta procedendo all’ammodernamento della barriera di sicurezza sul lato destro ed è prevista la sua installazione sul cordolo in cemento armato fondato su micropali. Avviati a gennaio, i lavori saranno ultimati a gennaio 2026.

Il cantiere tra Casteldaccia e Altavilla

Nel cantiere fra Casteldaccia e Altavilla è stata installata la nuova barriera di sicurezza sul lato destro e sono in atto i lavori sullo spartitraffico centrale in corrispondenza di due dei sei viadotti interessati dagli interventi. L’intervento prevede anche il ripristino della soletta ammalorata degli impalcati. I lavori sono stati avviati a settembre 2024 e saranno ultimati a febbraio 2026.

Il piano di interventi

Nel piano dei due cantieri, che comprende 64 interventi di varia tipologia (segnaletica, pavimentazione e nuove barriere) per un investimento complessivo di 913 milioni di euro, è stato completato il 32% dei lavori. Gli interventi già conclusi hanno consentito di liberare circa 8 chilometri di doppi sensi e circa 15 di restringimenti di carreggiata. I lavori in corso riguardano una cantierizzazione su un tratto di circa 15 chilometri con doppi sensi e un altro di circa 29 di restringimenti di carreggiata.

Il caso sbarca all’Ars

Il caso, nel frattempo, è sbarcato all’Ars. “Non possiamo rimanere inermi rispetto a quanto sta acacdendo sull’autostrada Palermo-Catania”, ha affermato l’assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò. “Conosciamo perfettamente i disagi che si sono registrati negli ultimi giorni – ha detto rispondendo ad alcune sollecitazioni dei deputati Luigi Sunseri (M5s) ed Ersilia Saverino (Pd) – e non intendiamo voltarci dall’altra parte. Conosciamo il disagio vissuto dagli automobilisti e siamo all’opera con l’obiettivo di armonizzare i lavori”. E ancora: “Quando si aprono dei cantieri di ammodernamento, purtroppo, sappiamo che generano dei disagi agli automobilisti. Siamo al alvoro affinchP tutto questo non si verifichi più”.