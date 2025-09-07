Autostrade, esodo e traffico: la mappa della Sicilia

Da Palermo a Catania, tutte le arterie principali

Autostrade, il bilancio finale dell’esodo estivo. Secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas (Gruppo Fs) dal 25 luglio a oggi, 7 settembre, sull’intera rete sono stati registrati 330 milioni di veicoli. Ecco la mappa della Sicilia.

Autostrade, i dati della Sicilia

Sono stati oltre 2,3 milioni i transiti rilevati sulla rete stradale della Sicilia nelle giornate di venerdì e sabato scorsi.

Di seguito il traffico registrato venerdì e sabato da alcune delle stazioni di misura attraverso cui viene monitorato il traffico della rete stradale Anas siciliana e delle autostrade.

Sulla A19DIR sono transitati 147.478 veicoli presso Palermo, mentre presso Altavilla Milicia sulla A19 ne sono stati misurati 83.502, scesi a 29.246 presso Alimena e 25.673 presso Caltavuturo.

Sulla A29: 25.435 veicoli a Calatafimi-Segesta.

Sulla A29DIR: 24.367 veicoli a Trapani.

Sulla A29DIR-A: 10.961 veicoli a Misiliscemi.

Sulla RA15: 162.838 veicoli a Misterbianco.

Sulla SS113: 2.414 veicoli a Messina, 26.275 veicoli a Villafranca Tirrena, 15.568 veicoli a Furnari, 23.459 veicoli a Naso, 108.942 veicoli a Cefalù, 30.972 veicoli a Campofelice di Roccella, 32.695 veicoli a Santa Flavia, 13.273 veicoli a Terrasini, 29.235 veicoli a Partinico, 9.193 veicoli a Alcamo, 4.169 veicoli a Trapani.

Sulla SS114: 4.929 veicoli a Letojanni, 19.968 veicoli a Calatabiano, 17.935 veicoli ad Acireale, 17.502 veicoli a Catania, 18.274 veicoli a Carlentini, 66.732 veicoli a Priolo Gargallo, 51.275 veicoli a Siracusa.

Sulla SS115: 12.562 veicoli a Paceco, 23.604 veicoli a Petrosino, 6.802 veicoli a Mazara del Vallo, 15.598 veicoli a Castelvetrano (sulla SS115Dir), 19.408 veicoli a Menfi, 28.079 veicoli a Sciacca, 8.721 veicoli a Ribera, 30.739 veicoli a Agrigento (sulla SS115Quater), 18.082 veicoli a Favara, 12.103 veicoli a Licata, 21.337 veicoli a Gela, 11.594 veicoli a Acate, 12.155 veicoli a Vittoria, 22.181 veicoli a Ragusa, 8.316 veicoli a Modica, 19.549 veicoli a Siracusa.

I numeri delle altre strade statali siciliane

SS117BIS: 16.743 veicoli a Enna e 16.319 veicoli a Gela. Sulla SS118: 5.564 veicoli a Corleone. Sulla SS119: 6.202 veicoli a Partanna. Sulla SS120: 5.564 veicoli a Petralia Soprana. Sulla SS121: 62.996 veicoli a Motta Sant’Anastasia, 11.670 veicoli a Nissoria, 4.013 veicoli a Enna, 44.788 veicoli a Misilmeri. Sulla SS122: 8.675 veicoli a Favara, 21.457 veicoli a Canicattì.

SS123: 15.868 veicoli a Naro. Sulla SS185: 16.344 veicoli a Gaggi. Sulla SS186: 11.818 veicoli a Monreale. Sulla SS187: 23.358 veicoli a Erice. Sulla SS188: 9.018 veicoli a Salemi. Sulla SS190: 10.084 veicoli a Delia. Sulla SS191: 10.292 veicoli a Pietraperzia. Sulla SS194: 17.677 veicoli a Lentini.

E ancora: 19.942 veicoli a Modica. Sulla SS287: 9.899 veicoli a Noto. Sulla SS410: 12.471 veicoli a Naro. Sulla SS417: 22.908 veicoli a Catania. Sulla SS514: 13.131 veicoli a Vizzini. Sulla SS557: 11.187 veicoli a Campobello di Licata. Sulla SS561: 9.597 veicoli a Enna.

SS624: 14.473 veicoli a San Giuseppe Jato, 8.770 veicoli a San Cipirello, 9.323 veicoli a Santa Margherita di Belice e 8.157 veicoli a Sciacca. Sulla SS626: 8.218 veicoli a Butera. Sulla SS640: 28.522 veicoli a Favara, 20.755 veicoli a Canicattì, 31.006 veicoli a Caltanissetta e 30.259 veicoli ad Alcamo.

Esodo, l’analisi

Grazie alle alte temperature questo weekend non sono mancate le partenze per spostamenti locali verso il mare. Il pomeriggio e la serata di oggi sono caratterizzate dagli ultimi rientri nelle autostrade in vista della prossima riapertura delle scuole. Il traffico estivo non si è concentrato solo nei fine settimana: la mobilità ha riguardato milioni di italiani in viaggio ogni giorno.

Due spostamenti su tre sono avvenuti nei giorni feriali con un picco già dal primo weekend di esodo a fine luglio. Le partenze “intelligenti” durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, limitare al massimo le congestioni, garantire percorsi più confortevoli. Si conferma così l’efficacia dei bollini: molti automobilisti hanno scelto di muoversi nei giorni con traffico più basso e così ottimizzato tempi e sicurezza.

È con questo bilancio che si conclude l’esodo estivo sulla rete stradale e autostradale di Anas. Intenso anche il traffico di questi ultimi giorni di transizione con rientri e spostamenti locali.

Nel corso della settimana appena trascorsa, confrontata con la prima di settembre 2024, registrato un aumento della mobilità sull’intera rete stradale Anas (+2% medio settimanale), così come sulla rete turistica a servizio delle località marittime (+3,3% medio settimanale).

