Autostrade, pullman in fiamme sulla Catania-Palermo: traffico bloccato

CATANIA – Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo per la presenza di un pullman in fiamme al km 90,200, tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul pullman della Siciliana trasporti, lungo la tratta Modica-Palermo, viaggiavano diciassette passeggeri. Nessuno è rimato ferito. L’autista si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore è ha fatto scendere i passeggeri.

