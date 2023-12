Avance a sfondo erotico: chiesti 4 anni per l’ex soprintendente

Le accuse a carico di Vincenzo Caruso

AGRIGENTO – Avance a sfondo erotico. Quattro anni di reclusione per l’ex direttore della biblioteca museo, Luigi Pirandello, Vincenzo Caruso, accusato di stalking a sfondo sessuale ai danni di una dipendente. Questa la richiesta, al termine della requisitoria, del pm di Agrigento.

Le avance e le accuse

Caruso è accusato di avere perseguitato la dipendente facendole continue avance a sfondo erotico e provocandola anche in presenza di altre colleghe. La donna, un’impiegata della biblioteca museo avrebbe però rifiutato gli approcci del suo direttore che, per ripicca, avrebbe adottato alcuni atti amministrativi a lei sfavorevoli. L’ex responsabile della struttura, nonché ex soprintendente di Caltanissetta, ha sempre negato qualsiasi accusa. Versione che, tuttavia, non ha convinto il magistrato della Procura. Il giudice monocratico Manfredi Coffari ha aggiornato l’udienza al 26 febbraio per l’arringa di parte civile dell’avvocato Arnaldo Faro che assiste la presunta vittima. A seguire ci saranno gli interventi conclusivi dei difensori dell’imputato, gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Walter Tesauro.