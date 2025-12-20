Avellino-Palermo 0-0: fase di studio nei primi minuti di gioco – LIVE

Avellino-Palermo, gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, va in scena a partire dalle ore 17:15 allo stadio Partenio.
Avellino-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
24′ – Palmiero tenta la forte conclusione da fuori area, Joronen respinge
18′ – Giallo per Bani
10′ – Fase di studio a ritmi molto lenti nei primi minuti di gioco dell’incontro
Ore 17:17 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia il match allo stadio Partenio-Lombardi!
Ore 17:14 – Avellino e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale
Ore 17:00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio tra un quarto d’ora
Ore 16:40 – Squadre in campo per il riscaldamento
Avellino-Palermo: il tabellino
AVELLINO: 30 Daffara, 2 Missori, 6 Palmiero (C), 7 Tutino, 14 Biasci, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa. A disposizione: 1 Iannarilli, 8 Gyabuaa, 9 Patierno, 10 Russo, 17 Crespi, 20 Palumbo, 23 Cagnano, 32 Lescano, 33 Panico, 78 Milani, 79 Manzi. Allenatore: Biancolino.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, ,28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Simone Galipò (Firenze). Primo assistente: Valerio Colarossi (Roma 2). Secondo assistente: Marco Ricci (Firenze). Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco). AVAR: Daniele Rutella (Enna).
MARCATORI:
NOTE: Ammoniti: Bani (P).