Avimecc Modica, confermato anche Vincenzo Nastasi

Riconferma pesante per il classe 1995 che diventa a tutti gli effetti uno degli atleti più rappresentativi della compagine modicana

MODICA (RG) – Nell’attesa di annunciare i primi colpi in entrata con gli uomini mercato a lavoro per definire i dettagli con gli atleti contattati, continuano le riconferme in casa Avimecc Volley Modica.

Dopo quella di capitan Stefano Chillemi, Andrea Raso e Pedro Putini, infatti, nelle scorse ore la dirigenza biancoazzurra ha trovato l’accordo anche con Vincenzo Nastasi che anche nella prossima stagione di serie A3 sarà il “libero” del sestetto modicano.

Una riconferma pesante per il classe 1995 originario di Castelvetrano, che diventa a tutti gli effetti uno degli atleti più rappresentativi della compagine modicana.

LE DICHIARAZIONI

“Nel nostro sport, ma nello sport di squadra in generale – dichiara Vincenzo Nastasi – non è facile trovare gente come me, Stefano Chillemi e Andrea Raso che sposino di anno in anno il progetto e gli obiettivi della squadra, ma soprattutto non è affatto scontato che la società continui a puntare su di te. Alla base di tutto questo, c’è un rapporto consolidato tra i giocatori e la società e consapevolezza che alla Volley Avimecc Modica si sta bene. Per me è sempre un onore e sono orgoglioso di essere stato riconfermato e quindi felice di iniziare una nuova stagione indossando anche nel prossimo campionato questa maglia”.

“Ormai a Modica mi sento di casa – continua Nastasi – ma rispetto al mio esordio di cinque anni fa a Modica è cambiata la consapevolezza nei miei mezzi e la consapevolezza di cosa si deve fare e di come si deve affrontare una stagione per raggiungere l’obiettivo finale. Dalla prossima stagione mi aspetto un riscatto dell’Avimecc Volley Modica, dopo lo scorso campionato sicuramente al di sotto delle aspettative. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perchè dallo scorso campionato abbiamo imparato cosa non dobbiamo fare per non commettere gli errori del passato”.

“Quella che sta per iniziare – conclude il libero dell’Avimecc Volley Modica – sarà una stagione difficile, dove affronteremo delle squadre che hanno speso tanto per cercare il salto di qualità, ma noi siamo ormai consapevoli di cosa ci vuole per fare bene in serie A3. Sono sicuro che con i nuovi innesti che arriveranno e con la guida tecnica capace di Enzo Di Stefano che ringrazio, riusciremo a giocare alla pari con tutti”.