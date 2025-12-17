Prove di dialogo tra Avs e La Vardera: “Costruire l’alternativa”

"Dobbiamo lavorare compatti" dice il leader di Controcorrente

PALERMO – Prove di dialogo tra Avs e il soggetto politico fondato da Ismaele La Vardera, Controcorrente. Attraverso una nota congiunta, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno espresso apprezzamento per l’attività parlamentare di Ismaele La Vardera, individuando nel deputato regionale un interlocutore chiave per la creazione di un progetto politico alternativo al governo Schifani.

La posizione di Alleanza Verdi e Sinistra

Secondo i vertici di Avs, la Sicilia sta attraversando una fase critica segnata da vicende giudiziarie e da un contesto di corruzione che aggrava la crisi sociale ed economica dell’isola. “Le forze progressiste e democratiche hanno il dovere di lavorare per costruire una alternativa seria e credibile”, hanno affermato Bonelli e Fratoianni, sottolineando come il dialogo con realtà politiche come quella rappresentata da La Vardera possa determinare un “salto di qualità” nella proposta politica per una nuova Sicilia.

La replica di La Vardera

Non si è fatta attendere la risposta del leader di Controcorrente, che ha accolto positivamente l’apertura nazionale. “Le loro parole confermano la bontà del nostro operato, ma soprattutto impongono una riflessione seria e urgente sulla questione morale”, ha dichiarato La Vardera.

Il deputato regionale ha ribadito la necessità di “un’operazione politica che ripulisca una regione che sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia politica. Dobbiamo lavorare compatti per dare un’alternativa valida. Il fatto che il nostro lavoro venga riconosciuto da due leader nazionali del fronte progressista, da un lato ci onora, e dall’altro ci carica di responsabilità e con tutto il fronte anti-Schifani”.