Avs Sicilia: “Basta riunioni, primarie per il candidato alla Regione”

"Progressi sul programma ma non è sufficiente"

PALERMO – Alleanza Verdi-Sinistra lancia un appello al centrosinistra per primarie di coalizione che indichino il candidato alla presidenza della Regione.

“Mettiamo per iscritto i punti programmatici che abbiamo condiviso e, se ci sono in campo più proposte per la candidatura a Presidente della Regione, definiamo precise regole democratiche e, nel rispetto dei confini politici che abbiamo già condiviso e definito, diamo la possibilità di scegliere ai siciliani e alle siciliane, tramite lo strumento delle primarie che, se ben organizzate, possono rappresentare un grande momento di partecipazione e mobilitazione politica e sociale. Invece di logorarci in riunioni interminabili tra i vertici dei nostri partiti”. La proposta viene formalizzata da Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana-Avs, e Fabio Giambrone, portavoce regionale di Europa Verde-Avs.

Avs – si riferisce in una nota – ricorda che sul fronte della definizione di un “programma di governo di radicale rottura rispetto al passato, l’ultimo incontro del campo progressista ha fatto registrare importanti passi in avanti e le singole forze politiche sono riuscite a trovare un’intesa significativa su temi centrali come la sanità, l’acqua, la tutela dell’ambiente e la giustizia sociale”.

E tuttavia, si sottolinea, “questo non basta e le tensioni più dannose e divisive si sono ancora una volta registrate sulla scelta della candidata o del candidato che dovrà guidare la coalizione”. Da qui la richiesta: “Apriamo la nostra coalizione al confronto democratico e facciamo scegliere liberamente le persone”.