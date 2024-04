Baby gang e violenza negli stadi, raffica di misure del Questore a Catania

Tra i reati commessi anche la violenza di genere e lo spaccio

CATANIA – Quarantacinque misura di prevenzione, tra tipiche ed atipiche, sono state adottate dal Questore di Catania nel marzo scorso per prevenire la commissione di reati quali violenza di genere, criminalità diffusa, spaccio di stupefacenti e reati commessi da minori nell’ambito delle cosiddette ‘baby gang’. Tra questi anche 20 avvisi orali, uno dei quali nella forma aggravata.

Le misure di prevenzione a Catania

Per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in città sono stati emanati 14 Daspo urbani, che hanno riguardato anche lo spaccio di sostanze stupefacenti vicino a scuole. Due provvedimenti hanno riguardato due giovani arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nelle immediate vicinanze del Liceo Statale ‘Lombardo Radice’.

Per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi sono stati emanati tre Daspo tutti della durata di un anno, due dei quali in occasione dell’incontro di calcio Catania – Monterosi e l’altro in occasione dellincontro Acireale – Sant’Agata di Militello. Con sei fogli di via con divieto di ritorno inoltre il Questore ha intimato ad altrettante persone di lasciare il luogo nel quale avevano commesso reati intimando di farvi rientro per un periodo di tempo determinato.

Il Questore ha inoltre presentato al Tribunale sei proposte di applicazione della misura preventiva della sorveglianza speciale. Infine sono state eseguite tre proposte di applicazione della misura della sorveglianze speciali con obbligo di soggiorno per rapina, furti aggravati, evasione dai domiciliari e reati in materia di stupefacenti.