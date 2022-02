Bagheria, al via il montaggio delle telecamere per monitorare la città

Saranno installate in punti strategici

BAGHERIA (PA) – È in cor​so di montaggio il sistema di monitoraggio del territorio attraverso la video-sorveglianza. Oggi è stata montata la centrale operativa e si stanno montano anche i primi pali per il montaggio delle telecamere. Questi sono i primi pali cui ne seguiranno altri in diversi punti strategici della città. Responsabile unico del progetto e collaudatore è il geometra Francesco Sergio Palumbo, direttore dell’esecuzione è il geometra Michelangelo Speciale.

Il progetto che prevede il posizionamento di telecamere in 13 punti strategici della città; è stato aggiudicato dalla ditta Tecnotel energy srl che ha presentato un ribasso dell’1% ed è stata individuata con procedura negoziata tramite il MEPA per un importo a base d’asta di 147.851 mila euro oltre somme a disposizione dell’Amministrazione. Il servizio di gestione, manutenzione, vigilanza e controllo con pronto intervento viene affidato per 3 anni a partire dal 2022.

Il progetto era stato approvato dalla delibera n. 290 del 9 dicembre 2021.

“Vogliamo rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio e segnatamente in aree che per loro vocazione sono intensamente frequentate da cittadini per la presenza di attività commerciali, di edifici scolastici e pubblici, con finalità turistico-ricettiva, locali d’intrattenimento notturno (pub, bar, sale gioco/scommesse, ecc), presenza di attività artigianali e agricole – dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – sono luoghi questi dove la probabilità di fenomeni di micro e macro criminalità possono essere rilevante. Lo faremo in collaborazione con le Forze di polizia e la Polizia locale“.

L’amministrazione comunale, ha già sottoscritto un patto per l’attuazione della sicurezza urbana con il Prefetto per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto legge n.14 del 2017.