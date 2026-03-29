L'appello del Comune

Il Comune di Bagheria informa la cittadinanza della scomparsa di un uomo di 87 anni di nazionalità spagnola, Cesareo Gomez Rodriguez, allontanatosi intorno alle ore 04:30 dalla casa di cura presso cui era ospite. Così si legge in una nota.

L’uomo non ha parenti in città; l’unico contatto familiare risulta residente in Spagna. Per tale ragione, la collaborazione della comunità è fondamentale.

Al momento della scomparsa l’uomo indossava, presumibilmente, pantaloni grigi ed una felpa scura. Tra i segni particolari l’uomo cammina molto curvo su se stesso e porta con sé un bastone o un treppiedi. Parla poco l’italiano.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. La Polizia di Stato sta coordinando le operazioni in sinergia con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale.

L’assessore alle Politiche Sociali, Emanuele Tornatore, ha inoltre allertato le associazioni di Protezione Civile del territorio. Le ricerche odierne vedono l’impiego di cani molecolari e il sorvolo dell’area tramite droni per setacciare le zone limitrofe.

Si invita chiunque creda di averlo avvistato o abbia informazioni utili a contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112.