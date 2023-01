Bagheria, donna morta in casa: dubbi sul suicidio, è giallo

Indagini della polizia. Sul posto il medico legale.

Palermo – Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua casa a Bagheria, nel Palermitano.

Nell’appartamento in Corso Butera è giunto il medico legale per accertare le cause del decesso.

Le prime indagini sono state svolte dagli agenti del commissariato bagherese, a cui si sono aggiunti gli agenti della squadra mobile di Palermo. Circostanza, quest’ultima, che fa ipotizzare dei dubbi sul possibile suicidio. Nell’appartamento, che si trova della strada principale di Bagheria, la donna viveva con la figlia.