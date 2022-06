Baglieri: “Nessuna bocciatura del piano rifiuti, siamo al lavoro”

Il caso era stato sollevato dal M5s

PALERMO – “In merito alla ‘presunta’ bocciatura del Piano rifiuti da parte della Commissione europea ribadisco ancora una volta che al momento non ce n’è stata alcuna. Il ministero della Transizione ecologica sta facendo le sue valutazioni in merito e io sono al lavoro per integrare e revisionare il documento che ho trovato al mio insediamento”. Lo dice l’assessore regionale all’energia della Regione Siciliana, Daniela Baglieri, in merito al caso sollevato dal M5s.

“La nota del Ministero della Transizione Ecologica – spiega – non ha effetti sull’aumento della Tari. Farò quanto necessario per armonizzare il Piano ai rilievi del ministero. Sono già in atto le interlocuzioni necessarie a chiarire ogni punto, nel consueto spirito di fattiva collaborazione tra istituzioni. Per quanto mi riguarda, il confronto è sempre utile e non sono interessata alla polemica, a volte fine a se stessa, che rischia invece di danneggiare gli interesse di tutti i cittadini siciliani, inermi da 30 anni alla politica dei rifiuti”, conclude.