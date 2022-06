Baldini: “Al ‘Barbera’ contro il Padova dobbiamo pensare di aver perso”

"Abbiamo avuto anche alcune possibilità importanti di raddoppiare"

Il Palermo trionfa allo stadio “Euganeo” nella finale di andata dei playoff di Serie C contro il Padova. Dopo la vittoria di misura grazie al gol di Roberto Floriano, il tecnico dei rosanero Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa: “Il cambio Floriano-Soleri era programmato. Il numero 7 si era allenato poco e non aveva i 90 minuti. C’era la possibilità di fare questo cambio e c’erano anche i calci piazzati dove avevamo bisogno di centimetri. Poi Soleri quando entra fa anche gol, abbiamo giocato come se fosse una finale secca. All’ultimo abbiamo avuto alcune possibilità importanti per raddoppiare, ma questo non conta. Ormai era importante vincere e adesso dobbiamo pensare di aver perso. Se la vediamo così faremo anche la nostra prestazione domenica al Barbera”.

“Io devo solamente pensare alla squadra – prosegue Baldini -. Sentiamo questo senso di appartenenza molto forte che non si può contenere. Dobbiamo pensare di aver perso noi 1-0. Io voglio continuare a vivere questa città e questa cultura, mi accontento di questo. Non voglio nessuna statua. Damiani? Ci sono Dall’Oglio e Odjer che possono giocare. Mi dispiace che salterà la finale di ritorno ma è un’assenza a cui possiamo rimediare. Ha già giocato Dall’Oglio in passato quindi non c’è problema. Conta la prestazione, se non pensiamo al risultato possiamo fare cose importanti”.

“Il calcio è fatto di episodi, l’episodio di Marconi avrebbe messo in croce Massolo che ci ha portato fino a questo punto. Siamo felici e contenti e dobbiamo pensare che da domani bisogna resettare tutto e pensare di aver perso. Dispiace per l’ammonizione di Damiani, però tutto sommato è andata bene con gli altri diffidati. L’importante è che il Palermo abbia raggiunto questa finale con due risultati utili su tre e davanti la propria gente”, ha concluso il tecnico dei rosanero.