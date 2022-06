Baldini: “Padova-Palermo è un’occasione da non perdere”

"Gli avversari sono una squadra forte, giocheremo per la prestazione"

3' DI LETTURA

Poco più di 24 ore alla finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma allo stadio “Euganeo” domenica 5 giugno a partire dalle ore 21:00. Una battaglia calcistica in campo per ottenere la promozione in serie cadetta e una festa sugli spalti considerato lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Questo quanto previsto in vista del match che conclude la stagione della terza divisione italiana. Il tecnico dei rosanero Silvio Baldini, alla vigilia dell’incontro, ha commentato le emozioni che si vivono prima della sfida.

“Io so solo che questa è un’occasione da non perdere. Nella vita ci sono certe emozioni legate alla cosa che più ami fare e non giocartela secondo me sarebbe un’occasione persa. Giocheremo contro una squadra forte, ma ciò non toglie che la nostra voglia di stupire non deve fermarsi di fronte gli avversari. Dobbiamo gicoare a carte scoperte, cercando di esprimerci come siamo avendo 180 minuti a disposizione. I miei giocatori devono cercare la felicità in quello che fanno. La vivrò come se avessi già vinto, io la penso così. Rispetto gli avversari, ma so che ci siamo allenati a dare sempre di più durante la settimana”.

ALLENAMENTO E ADRENALINA

“Floriano e Accardi stanno bene, ma come al solito è il campo che decide chi far giocare – prosegue Baldini -. So cosa mi possono dare questi ragazzi e su quali equilibri è fondata la squadra. Le idee le ho chiare, loro devono giocare pensando di essere degli eroi e devono avere il coraggio. Sono molto contento, quando ci siamo allenati abbiamo incrementato la fatica e come allenatore mi gratifica. Vedere che i ragazzi volevano lavorare di più per migliorarsi è la cosa più bella. Quello che potrà accadere in gran parte dipenderà da noi, servirà fiducia e consapevolezza. Ho la tosse in ogni conferenza stampa prorpio perché l’adrenalina inizia ad andarmi in circolo (sorride, ndr)”.

“Non esistono gerarchie. Dall’Oglio è un grande giocatore, non c’entra niente con la Lega Pro, ma se vedo i progressi di chi gioca in quei ruoli non posso essere imparziale. Nell’ultimo periodo Damiani ha tirato fuori quello che sapeva fare veramente e valutando il lavoro del campo ho preso le mie valutazioni. Non prendo in considerazione la freschezza fisica, valuto chi ha fame e chi vuole essere utile alla causa del Palermo. Chi gioca sarà sicuramente bravo, per ora sono tutti veramente in forma. Soleri è un ragazzo straordinario, non gli interessa la storia tra Palermo e Padova per il suo prestito. Secondo me i rosanero non devono perderlo e per domani non si è fatto condizionare dalla situazione”.

TESTA ALLA PRESTAZIONE

“Abbiamo sempre incontrato squadre competitive, a partire dalle ultime partite della regular season. In questo cammino poi abbiamo incontrato le squadre più forti della Serie C – dice il tecnico dei rosanero durante la conferenza stampa -. Ce la giocheremo senza pensare al risultato ma pensando alla prestazione, non dobbiamo perdere questa occasione. Il risultato ci sarà per forza, a noi però dovrà interessarci fare le cose giuste in campo. Non ho nessuna paura o nessun condizionamento, ma non voglio fare il gradasso. Ho grande rispetto degli avversari e voglio giocarmela con loro senza pensare al risultato”.

“Se ragionassi per i pronostici sicuramente metterei meno energie nell’aiutare la squadra. Io il Padova l’ho studiato bene, hanno tutte le caratteristiche per essere forti così come le avevano le squadre precedenti che abbiamo affrontato. Ce la siamo giocata e così dobbiamo fare domenica sera, ma vorrò viverla come se noi avessi già vinto. Non per essere presuntuoso, ma solo perché il nostro percorso ci ha portato a superare determinate difficoltà. I rosanero dovranno andare in campo convinti che noi vinceremo”, ha concluso Silvio Baldini.