Balestrate, la rissa e i calci: in un video la morte davanti alla discoteca

La strada dove è avvenuto il delitto

Il giovane ha confessato: "Mi sono difeso"

PALERMO – Un video ha immortalato la tragica notte di Balestrate. Si vede chiaramente il momento in cui Andrea Cangemi colpisce con due calci Francesco Bacchi davanti alla discoteca Medusa. Cangemi, 20 anni, impiegato in un supermercato, sentito in presenza del suo legale, l’avvocato Bartolomeo Parrino, ha confessato. In lacrime ha spiegato di essersi difeso, di non essersi reso conto della gravità del suo gesto. È tornato a casa e solo la mattina seguente, quando i carabinieri hanno bussato alla porta di casa sua per condurlo in caserma, ha capito di avere ucciso Bacchi, studente. Vent’anni come il ragazzo che lo ha ucciso.

Cosa abbia scatenato la rissa resta un mistero. Nel video, ripreso da una telecamera di video sorveglianza e mostrato alla difesa, si vedrebbe un gruppo di giovani all’esterno del locale, alle 3 di notte. Cinque, sei persone si sono dirette verso Cangemi. Tra questi ci sarebbe stato anche Bacchi che ha colpito Cangemi con degli schiaffi. “Non so perché lo ha fatto”, ha spiegato il reo confesso, aggiungendo che non c’era stata alcuna discussione all’interno del locale. Si erano incontrati e salutati. Si conoscevano di vista.

Subito il colpo Cangemi avrebbe reagito sferrando un calcio fra il torace e il collo di Bacchi, che è caduto. Quindi si sarebbe rialzato andando di incontro a Cangemi che lo avrebbe colpito con un altro calcio nella stessa parte del primo colpo. Quindi il giovane si è allontanato. Poco dopo Bacchi è stato trasportato in ospedale a Partinico. Nulla c’è stato da fare.

Il pubblico ministero e i carabinieri stanno interrogando altri ragazzi. Cinque di loro sono indagati per rissa. Il racconto potrebbe fare emergere cosa ha scatenato la lite. Cangemi è indagato per omicidio preterintenzionale.

Sarà l’autopsia stabilire le cause della morte. Sia su Bacchi, che sul giovane di 20 anni fermato saranno eseguiti gli esami tossicologici.