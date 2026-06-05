 Comunali, il campo largo siciliano: "Vinciamo ai ballottaggi"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ballottaggi, il campo largo fa la voce grossa: ultimo sforzo contro le destre

campo largo Sicilia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
In vista del ritorno al voto
LE AMMINISTRATIVE
di
1 min di lettura

PALERMO – “Tutti al voto per sconfiggere le destre. Dobbiamo raccogliere il segnale che proviene da chi, nel primo turno delle Amministrative, ha già scelto la proposta del campo alternativo mandando tre candidati al ballottaggio, proposti da Controcorrente e sostenuti dalla coalizione del campo largo”. Così gli esponenti del campo largo in Sicilia: Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd; Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S; Ismaele La Vardera, di Controcorrente; Fabrizio Micari, di Italia Viva-Casa riformista; Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone, di Avs. 

“I cittadini ora conoscono il centrodestra”

“I cittadini dopo aver visto amministrare il centrodestra, da Roma alla Sicilia, hanno le idee chiare – aggiungono -. Ora occorre fare l’ultimo sforzo in vista dei ballottaggi e sostenere il cambiamento, dando la preferenza ai nostri candidati”.

Gli scontri in tre città al ballottaggio

Tre i ballottaggi in programma il 7 e l’8 giugno: Agrigento, Bronte (Catania) e Ispica (Ragusa). Ad Agrigento sis contreranno Michele Sodano e Dino Alonge. A Bronte la sfida sarà tra Giuseppe Castiglione e Giuseppe Gullotta. A Ispica a contendersi la vittoria saranno Lucio Muraglie e Serafino Arena.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI