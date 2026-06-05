In vista del ritorno al voto

PALERMO – “Tutti al voto per sconfiggere le destre. Dobbiamo raccogliere il segnale che proviene da chi, nel primo turno delle Amministrative, ha già scelto la proposta del campo alternativo mandando tre candidati al ballottaggio, proposti da Controcorrente e sostenuti dalla coalizione del campo largo”. Così gli esponenti del campo largo in Sicilia: Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd; Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S; Ismaele La Vardera, di Controcorrente; Fabrizio Micari, di Italia Viva-Casa riformista; Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone, di Avs.

“I cittadini ora conoscono il centrodestra”

“I cittadini dopo aver visto amministrare il centrodestra, da Roma alla Sicilia, hanno le idee chiare – aggiungono -. Ora occorre fare l’ultimo sforzo in vista dei ballottaggi e sostenere il cambiamento, dando la preferenza ai nostri candidati”.

Gli scontri in tre città al ballottaggio

Tre i ballottaggi in programma il 7 e l’8 giugno: Agrigento, Bronte (Catania) e Ispica (Ragusa). Ad Agrigento sis contreranno Michele Sodano e Dino Alonge. A Bronte la sfida sarà tra Giuseppe Castiglione e Giuseppe Gullotta. A Ispica a contendersi la vittoria saranno Lucio Muraglie e Serafino Arena.