Sono in totale 41 i comuni che eleggeranno il sindaco con questo secondo turno

Mentre è in corso il voto per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni si registra il primo dato parziale dell’affluenza. Ad oltre metà dei rilevamenti delle sezioni (859 su 1.595) l’affluenza è al 12,5%, in calo rispetto al primo turno (14,44%)