Bambina di 5 anni crolla a terra in strada e muore sotto gli occhi della mamma

Esclusa l'ipotesi iniziale di meningite

Una bambina di cinque anni è deceduta lo scorso 23 gennaio a Crispiano, nel Tarantino, mentre si trovava in strada con la madre. La piccola Irene, questo il suo nome, si è accasciata improvvisamente al suolo a seguito di un malore e non ha più ripreso conoscenza. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Sull’episodio indaga la Procura di Bari, che ha aperto un fascicolo senza indagati, come previsto nei casi di decesso non immediatamente spiegabile, disponendo l’esame autoptico. L’autopsia è stata eseguita all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto da un’equipe del Policlinico di Bari.

L’autopsia non chiarisce la causa del decesso

L’esame non ha fornito elementi decisivi per stabilire una causa certa della morte. Per chiarire il quadro clinico saranno determinanti gli esami istologici, attualmente in corso, effettuati sui tessuti e sugli organi della bambina. Gli accertamenti dovranno verificare un’eventuale correlazione tra il decesso improvviso e i disturbi lamentati nei giorni precedenti, in particolare forti cefalee accompagnate da sintomi influenzali.

Bambina morta a Crispiano, le parole del sindaco

In una prima fase era stata presa in considerazione l’ipotesi di una meningite, successivamente esclusa. A chiarirlo è stato il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, che ha affidato la comunicazione a un messaggio pubblicato sui social.

“Desidero rassicurare la cittadinanza: ho sentito sin da subito il direttore del Dipartimento di Prevenzione, dottor Michele Conversano, e i sanitari intervenuti sul posto, i quali allo stato attuale escludono che si sia trattato di meningite”, ha scritto.

Lo stesso primo cittadino ha espresso pubblicamente la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia della bambina: “In questo momento le parole devono lasciare spazio al rispetto, al silenzio e alla vicinanza. Crispiano si stringe in un unico abbraccio attorno a questa famiglia, colpita da un dolore ingiusto e insopportabile”.

La salma restituita alla famiglia per le esequie

Conclusi gli accertamenti autoptici e prelevati i campioni necessari per le analisi di laboratorio, l’autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro della salma. I funerali della bambina si svolgeranno oggi, 26 gennaio, nella chiesa di San Francesco a Crispiano.

