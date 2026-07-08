La piccola è rimasta incastrata tra le lamiere

Tragedia sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Una bambina di 8 anni è morta dopo il ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori, rimasti entrambi feriti. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio nel Parmense e sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura.

La famiglia è di origini filippine

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14, all’altezza di Roncopascolo. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia, di origine filippina e residente in provincia di Parma, stava viaggiando a bordo della propria automobile quando, per cause ancora da accertare, il veicolo è uscito dalla carreggiata ribaltandosi e terminando la corsa fuori strada.

Dalle informazioni raccolte finora non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Nel violento impatto la bambina è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarla, mentre sul posto intervenivano anche gli operatori del 118. Per la piccola, però, non c’è stato nulla da fare.

Parma, in ospedale i genitori della bambina morta

Nell’incidente sono rimasti feriti anche i genitori della bambina, una donna di 50 anni e un uomo di 52. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasferiti dopo le prime cure. Le loro condizioni sono state giudicate di media gravità.

La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire che cosa abbia causato l’uscita di strada della vettura.

Sul luogo della tragedia hanno operato anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, mentre le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area hanno provocato rallentamenti e code lungo l’autostrada A1 in direzione Bologna.

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