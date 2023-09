1' DI LETTURA

Martedì 12 settembre alle ore 11 si terrà l’inaugurazione dell’agenzia a marchio Banca di Sconto Rete Quinto a Palermo, in Via Oreto 254/A, aperta da Pietro Vegna, agente in attività finanziaria che opera da anni nel settore del credito personale.

All’evento è prevista la partecipazione delle Autorità civili e religiose e del Direttore Commerciale di Banca di Sconto, Alessandro Galli.