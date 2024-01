Banca d’Italia assume a tempo indeterminato, serve la laurea: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 2 febbraio 2024 per candidarsi

ROMA – Banca d’Italia assume. È stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 laureati con orientamento giuridico. C’è tempo fino al 2 febbraio 2024 per presentare la domanda.

Gli assunti saranno prevalentemente impegnati in attività di analisi normativa, nella stesura e nel controllo di documenti amministrativi e di atti normativi, nel coordinamento e nella gestione di fasi di processo, nella partecipazione ad attività progettuali anche a rilievo internazionale.

Banca d’Italia assume, i requisiti

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); scienze giuridiche (LM SC-GIUR); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); finanza (LM-16 o 19/S); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

O diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: giurisprudenza; scienze dell’amministrazione; scienze politiche; economia e commercio; economia politica; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge. È consentita la partecipazione a chi possiede titoli di studio conseguiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti a quelli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – entro la data di svolgimento della prima prova.

Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza. Ai cittadini e alle cittadine di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Idoneità fisica alle mansioni.

Godimento dei diritti civili e politici.

Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16.00 del 2 febbraio 2024 (ora italiana). Bisogna utilizzare esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia, dove è possibile anche consultare il bando. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

