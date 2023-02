Bancomat fuori servizio in tutta Italia

Molte segnalazioni da parte degli utenti che non potevano pagare

Bancomat fuori uso sono stati segnalati nelle scorse ore in tutta Italia. In particolare, diversi utenti su Twitter segnalano che è impossibile pagare con le carte ai negozi. Il sito Downdetector ha rilevato un’impennata di segnalazioni di disservizi per quanto riguarda più banche. Sempre sul sito specializzato sono arrivate segnalazioni di problemi per quanto riguarda il circuito Visa e in generale per tutti gli istituti bancari.

Sul sito Assistenza clienti sono arrivate centinaia di segnalazioni per problemi al bancomat tra le ore 11 e le ore 12 di oggi, sabato 4 febbraio. Sul sito vengono riportati sia problemi nel pagamento nei vari negozi sia problemi di prelievo contanti agli sportelli bancomat.

Intorno alle ore 13,30 l’emergenza sembra essere rientrata. Un problema simile (ma di dimensioni ben diverse) era stato riscontrato lo scorso aprile quando un down del servizio aveva paralizzato il circuito Nexi.