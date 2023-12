Bandita la gara da 2 milioni per la messa in sicurezza della statale 120

La gara è stata pubblicata dalla Struttura guidata da Renato Schifani

PALERMO – Un appalto da due milioni e 200 mila euro per affidare l’intervento che a Cesarò, nel Messinese, consentirà di mettere in sicurezza un tratto della strada statale 120 e alcune abitazioni che si trovano a valle della Rocca Giannina. Sulla sommità della rupe sorge il Castello Colonna e dalle pareti rocciose, negli ultimi anni, a più riprese è scivolato giù del pietrame, a conferma di un pericolo costantemente in agguato.

Le case, con ordinanza dell’amministrazione cittadina, vennero sgomberate nel 2018 dopo il distacco di alcuni massi. La gara è stata pubblicata dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Le offerte potranno giungere per via telematica agli uffici di piazza Ignazio Florio a Palermo, diretti da Maurizio Croce, fino al prossimo cinque febbraio.