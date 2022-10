Bandito un concorso in ricordo di Ennio Pintacuda, come partecipare

Promotore di questa iniziativa il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria Ss. Assunta

1' DI LETTURA

PALERMO – Per onorare la memoria del Padre Ennio Pintacuda, Padre gesuita, animatore del Centro Arrupe di Palermo, nonché Presidente del CERISDI e Presidente della Libera Università della Politica, il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria Ss. Assunta — LUMSA — bandisce un concorso per l’assegnazione del “Premio Ennio Pintacuda” (dell’ammontare di 1500-millecinquecento/00 euro), destinato a una tesi di laurea di un laureato magistrale in Economia e Management nel medesimo Dipartimento. La tesi deve aver arrecato un contributo agli studi sull’Euromediterraneo, ovvero agli studi sulla crescita degli scambi economici e sociali e sullo sviluppo delle connessioni internazionali nel contesto delle trasformazioni geo-economiche e geo-strategiche dei Paesi e delle imprese operanti nel bacino Mediterraneo.

Il Premio ENNIO PINTACUDA bandito dalla LUMSA è un’iniziativa ideata dalla Libera Università della Politica (Presidente Michelangelo Salamone — Vicepresidente Pietro Luigi Matta ) con il Rotary Club Lercara Friddi (presidente Francesca Terrasi ) il Rotary Club Corleone (Presidente Domenico Ferrara ) il Rotary Club Palermo Mondello (Presidente Tommaso Puccio) e il Club Zonta Palermo Triscele (Presidente Caterina Di Chiara) e con il patrocinio del Comune di Palermo.

Il Presidente Michelangelo Salamone ed il Vice Presidente Pietro Luigi Matta della Libera Università della Politica esprimo grande soddisfazione per il concretizzarsi dell’iniziativa frutto di un ampio lavoro con la LUMSA e con il Rotary Club Lercara Friddi, il Rotary Club Corleone, il Rotary Club Palermo Mondello , il Club Zonta Palermo Triscele, nel solco di quanto realizzato in vita da Padre Pintacuda , in particolare nell’ambio della formazione e ricerca nei Paesi del Bacino del Mediterraneo. Registrano inoltre la grande sensibilità del Comune di Palermo, nella persona del Suo Sindaco Prof. Roberto La Galla, che ha voluto concedere il patrocinio all’iniziativa.