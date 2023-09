Barba, i consigli per una cura migliore

Come risolvere i problemi

3' DI LETTURA

ROMA – Corta, lunga, appena accennata, folta: la barba, per gli uomini che la amano, è un aspetto estetico importante del viso e va trattata con cura perché così come i capelli è soggetta a diverse problematiche, dalla secchezza fino alla caduta, passando per le irritazioni della pelle date da una scorretta rasatura. Ansa.it fornisce una guida per capire, prevenire e trattare i principali inestetismi legati alla barba, con i consigli degli specialisti di Barberino’s.

Barba a chiazze

Avere una barba a chiazze o irregolare, con aree dove appare rada o addirittura assente, è molto comune. La causa è spesso di natura genetica e non può essere controllata, ma, in alcuni casi, alla radice ci sono variazioni ormonali sulle quali si può invece intervenire seguendo uno stile di vita sano e una dieta equilibrata (ricca di vitamine A, B, C ed E che influiscono sulla crescita del pelo), riducendo i livelli di stress e facendo attività fisica, che può aiutare a stimolare la produzione di testosterone. Per lo styling, il consiglio è quello di utilizzare una spazzola specifica, che aiuta a distribuire gli oli naturali della pelle lungo il pelo ed esercita un effetto scrub che favorisce il microcircolo e, di conseguenza, la crescita pilifera.

Caduta stagionale di barba e capelli

Durante il cambio stagione, gli stessi problemi che colpiscono i capelli interessano anche la barba: la caduta, infatti, è un fenomeno fisiologico dovuto al fatto che, specie in autunno e in primavera, si è più sensibili alla variazione delle temperature. In queste situazioni ad aiutare è un impacco naturale con olio di cocco, che, grazie a vitamine e antiossidanti, nutre la barba in profondità. Per una coccola speciale esistono inoltre i trattamenti anti-caduta da fare nei barber shop o a casa.

Barba secca

La secchezza della barba è un altro problema estremamente comune che accompagna gli uomini tutto l’anno: in inverno i principali responsabili sono acqua e phon usati a temperature elevate, affiancati da vento e freddo; in estate, invece, a seccare e disidratare il pelo sono il sole, il caldo e l’acqua salata. Per prevenire, il consiglio è quello di accorciare la barba di qualche centimetro, per poi prendersene cura con prodotti specifici come lo shampoo barba e il balsamo idratante. Un altro potente alleato è l’olio di Argan, perfetto per contrastare la secchezza: d’estate ripristina l’idratazione dopo l’esposizione al sole, d’inverno crea una pellicola protettiva che protegge dall’inquinamento della città.

Crescita lenta

Chi desidera una barba lunga spesso si deve scontrare con una crescita lenta del pelo. Per stimolarne lo sviluppo, in soccorso arrivano gli oli naturali, come quelli di mandorla, rosmarino o l’Olio di Argan, che nutrono e fortificano bulbi e lunghezze incentivando la crescita pilifera. Dal punto di vista dello styling, il consiglio è quello di intervenire regolarmente, ma non prima che la barba abbia raggiunto i 2 centimetri: meglio iniziare a ritoccare e modellare solo dopo un paio di settimane, avendo cura di spazzolarla ogni giorno per districare i nodi e dare una direzione ai peli.

Rossori e irritazioni da rasatura

Per evitare gli arrossamenti della pelle, esistono delle piccole accortezze da tenere a mente, a partire dall’utilizzo dell’olio pre-rasatura, che aiuta a rendere la cute più elastica riducendo il rischio di irritazioni. Importante, poi, è non procedere contropelo: il rasoio, infatti, va passato in modo delicato e seguendo sempre la crescita della barba, procedendo per zone. Dopo la rasatura, l’applicazione di un balsamo dopobarba è un passaggio fondamentale, soprattutto se si ha la pelle sensibile: servirà a tonificare, idratare e lenire la pelle prevenendo spiacevoli inestetismi.