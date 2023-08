“Barbagallo intempestivo: Valentina Lombardo si è già dimessa”

Mascalucia, l'intervento del Commissario forzista; Marchese, alle parole del Segretario Pd

MASCALUCIA (CATANIA) – “Ci dispiace per l’on. Barbagallo, ma anche stavolta la sua presa di posizione è intempestiva. Valentina Lombardo, già da dieci anni consigliere comunale a Mascalucia, ha rassegnato le dimissioni già diversi giorni fa per sgombrare il campo da ogni equivoco o malevola interpretazione di quanto avvenuto, con l’intento di mettere al riparo da ogni polemica l’istituzione comunale che ha ben rappresentato in questi anni. Forza Italia proseguirà a lavorare nell’interesse della città di Mascalucia, con la sua qualificata rappresentanza nell’Amministrazione locale, così come stabilito dal voto dei cittadini”.

Così il commissario di Forza Italia a Mascalucia e consigliere comunale Damiano Marchese, replicando alle affermazioni del deputato Pd Anthony Barbagallo.