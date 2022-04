Barbagallo: “Musumeci? Chi semina vento raccoglie tempesta”

Il segretario del Pd attacca il presidente.

PALERMO – “Notizie della Finanziaria? Saremo costretti a chiamare ‘Chi l’ha visto’! Siamo a metà aprile, la Regione è in esercizio provvisorio fino al 30 aprile ma della manovra non c’è nessuna traccia. Silenzio assoluto da palazzo d’Orleans dove c’è però un presidente che non si risparmia le passerelle in giro per l’Italia, dalla Bit al Vinitaly, pensando solo alla sua ricandidatura mentre il Centrodestra è dilaniato da faide interne che paralizzano anche l’attività parlamentare. Tutto questo è inaccettabile”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo a proposito dello “stallo” finanziario e politico alla Regione.

“Ci sono mille emergenze da affrontare: forestali, lavoratori Esa, consorzi di bonifica, i precari della sanità e non solo, enti locali in difficoltà finanziarie. E’ tutto fermo. Mancano pochi giorni alla fine dell’esercizio provvisorio e all’Ars non abbiamo – prosegue Barbagallo – ancora uno straccio di Finanziaria su cui lavorare, discutere, emendare, nelle commissioni di merito e in Aula. Il Centrodestra è spaccato e Musumeci dice che si ricandida per raccogliere quello che ha seminato. Mi pare fin troppo evidente invece che chi semina vento raccoglie tempesta. Lo hanno chiaro tutti, dalle opposizioni alla ex maggioranza. Solo lui si permette di brindare al Vinitaly – conclude – mentre la Sicilia in difficoltà non vede l’ora che questa terribile stagione finisca il prima possibile.”