Barbagallo (Pd): “Il governo ha definanziato la Modica – Scicli”

L'intervento durante la discussione sulla legge di bilancio

ROMA – “Il governo Meloni getta la maschera e in aula e dice no ai lavori di completamento della Modica- Scicli, un tratto fondamentale per la mobilità veicolare in Sicilia”. Lo dichiara il segretario regionale del PD e capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo a proposito del parere contrario che il governo Meloni ha fornito, nell’ambito della discussione in corso alla Camera sulla legge di Bilancio, ad un emendamento del PD con cui si chiedeva di utilizzare i fondi FSC per finanziare opere infrastrutturali fondamentali per la Sicilia.

L’intervento di Barbagallo

“Non solo, infatti, non finanza i nuovi lotti – aggiunge Barbagallo – della Sr-Gela, ma definanzia il lotto che avevamo finanziato col PD al governo, con i ministri De Micheli e Giovannini, sulla spinta proveniente dai territori e un’azione sinergica del Partito. Dal febbraio 2022, quasi due anni, i governi regionali guidati da Musumeci e Schifani non hanno mosso un dito e non sono stati in grado di appaltare l’opera. Ecco l’esempio fulgido dell’inadeguatezza e dell’incapacità del centrodestra sia a livello regionale che nazionale”.

“Questa è – insiste il deputato del Pd – una delle sconfitte più gravi a danno della Sicilia, che pagano tutti i siciliani. Con questo ulteriore atto viene confermato che – conclude – il governo Meloni è evidentemente contro il Sud. E complimenti ai deputati di maggioranza eletti in Sicilia che hanno votato a favore del definanziamento dell’ opera”.