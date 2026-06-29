Barbagallo (Pd): “Il movimento Solidali può entrare nel campo largo”

Il segretario dem sul soggetto politico guidato da Emiliano Abramo (Comunità di Sant'Egidio)

PALERMO – “Il movimento Solidali può essere coinvolto nel percorso del campo largo per l’individuazione di un candidato presidente per la Regione Siciliana”. È quanto afferma il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine del vertice del fronte progressista in corso a Palermo, riferendosi al movimento di Emiliano Abramo.

Secondo il segretario regionale del Partito Democratico, il progetto politico punta a coinvolgere “il mondo dell’associazionismo, le realtà che hanno un forte rapporto con il territorio e il mondo del volontariato”.

“La nostra segretaria, dal momento del suo insediamento, si è sempre battuta per un percorso inclusivo”, ha aggiunto Barbagallo, precisando che il confronto con le altre forze del campo progressista è ancora in corso.

Domani il movimento “Solidali” verrà presentato ufficialmente all’Hotel San Paolo Palace di Palermo, nel corso di un incontro dedicato alle realtà civiche e associative coinvolte nel progetto politico.

All’iniziativa è previsto l’ascolto delle diverse componenti che potrebbero confluire nella coalizione in vista della definizione del candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

“Cracolici candidato? Ha storia, esperienza politica e tradizione”

“Antonello Cracolici ha storia, esperienza politica e tradizione: faremo le nostre valutazioni insieme con il gruppo dirigente. Ci sono anche altri profili, decideremo tutti insieme”. Lo ha detto il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, parlando con i cronisti a margine del vertice del campo largo, in corso a Palermo, commentando la disponibilità alla candidatura per la presidenza della Regione data questa mattina dal parlamentare regionale dem con una intervista su LiveSicilia.