La tragedia alle 3 di notte

UDINE – Una turista, probabilmente di nazionalità tedesca, è morta e il suo compagno è in gravi condizioni, ustionato, dopo che la barca sulla quale si trovavano, ormeggiata lungo il fiume Stella, a Palazzolo (Udine), è andata a fuoco per cause non ancora accertate. E’ accaduto la notte scorsa.

L’allarme è scattato attorno alle tre e sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco di Latisana e di Lignano anche con il reparto sommozzatori che ha soccorso l’uomo. Questi, infatti, per sfuggire alle fiamme, si è buttato in acqua. E’ ricoverato all’ospedale di Udine, le sue condizioni sono gravi. Indagano i carabinieri.