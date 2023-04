Barcellona Pozzo di Gotto, bimbo di 4 mesi muore dopo una caduta

Aperta un'indagine.

MESSINA – Un bimbo di 4 mesi è morto ieri per un’emorragia celebrale al Policlinico di Messina che potrebbe essere stata determinata da una caduta accidentale avvenuta all’interno dell’abitazione nella quale viveva assieme ai genitori a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Sulla vicenda indagano i carabinieri. La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Gazzetta del Sud.

La corsa al pronto soccorso

I genitori dopo la caduta hanno portato il piccolo all’ospedale Fogliani di Milazzo dove però i sanitari avrebbero accertato che le sue condizioni non sarebbero state gravi da determinare un ricovero, anche in osservazione. Al ritorno nella loro casa di Barcellona, dopo le dimissioni, la situazione sarebbe però precipitata con il bimbo che continuava a stare male. Dopo la nuova corsa al pronto soccorso, la decisione di trasferirlo al Policlinico di Messina. Qui i medici, a seguito di una risonanza magnetica, avrebbero scoperto la presenza di una vasta emorragia alla testa. A quel punto si è deciso di operarlo d’urgenza ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

I carabinieri stanno indagando sulla morte del bimbo. I militari stanno valutando la posizione dei sanitari dell’ospedale di Milazzo che in un primo tempo avevano dimesso il piccolo, accompagnato al Pronto soccorso dai genitori. Al momento i militari dell’Arma sembrerebbero escludere ritardi nei soccorsi. Della vicenda si sta occupando anche la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del bambino. Il sostituto della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuela Scali ha aperto un’indagine sul decesso del bambino. Non ci sono al momento persone iscritte nel registro degli indagati. Il magistrato nelle prossime ore deciderà se far effettuare l’autopsia o meno sul corpo del bimbo. I genitori, una coppia di tunisini che da anni lavora in Sicilia, sono stati sentiti come persone informate sui fatti. I carabinieri hanno anche acquisito le cartelle cliniche che riguardano il ricovero del bimbo prima al “Fogliani” di Milazzo e poi al Policlinico di Messina dove è stato operato, ma nonostante lo sforzo dei medici per salvargli la vita il piccolo è deceduto.