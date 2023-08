Bari-Palermo, Insigne: “Siamo contenti di quello che abbiamo fatto”

“Squadra e mister sono con Di Mariano”

1' DI LETTURA

Al termine della gara tra Bari e Palermo, non andata oltre lo 0-0, l’attaccante dei rosanero Roberto Insigne ha parlato così ai microfoni del club rosanero: “Potevamo vincere, ma a dire la verità abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Non ci hanno messo tanto in difficoltà, siamo stati bravi noi a tenerla occupata. Siamo comunque contenti di quello che abbiamo fatto, andiamo avanti”.

“Nella ripresa siamo scesi in campo con la voglia di fare bene – prosegue l’esterno offensivo dei rosanero -. Abbiamo fatto in modo di avere questa mentalità cercando di fare la nostra partita. Obiettivo Serie A? Stiamo con i piedi per terra e pensiamo partita dopo partita. Rigore? La squadra sta con Di Mariano e il mister pure perché è un giocatore fondamentale e che può fare la differenza. Capita di sbagliare un rigore, bisogna avere coraggio e personalità per batterli”.