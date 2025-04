Bari-Palermo, Dionisi: “Un passo indietro dal punto di vista del gioco”

Il tecnico: "Nel primo tempo dovevamo fare meglio"

Il Palermo di Alessio Dionisi crolla ancora nel finale di partita. Questa volta contro il Bari, allo stadio San Nicola, dove il match termina 2-1 in favore dei pugliesi. A fine gara, ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante, l’allenatore dei rosanero prova a commentare la sconfitta.

“Purtroppo nel primo tempo abbiamo fatto meno di quello che abbiamo potuto e avremmo potuto fare. Questo è il rammarico più grande. Poi abbiamo preso gol al 90′ nella ripresa ed essere più precisi nelle marcature, ma quello che mi lascia un po’ più amareggiato è il primo tempo. Abbiamo perso delle opportunità e concesso il primo gol in maniera banale, poi pareggiandola con bravura”.

“Venivamo da due partite positive, dovevamo dare continuità con un primo tempo diverso. Il secondo sembrava una partita che poteva finire così. Chi è entrato ci poteva dare qualcosa e l’ha fatto, la partita sembrava incanalata verso il pari. Purtroppo così non è stato e torniamo a casa con zero punti in uno scontro diretto”, ha aggiunto Dionisi.

“D’altra parte, il campionato non è finito – prosegue il mister. E il nostro obiettivo sappiamo qual è e peccato oggi perché non volevamo questo. Le partite precedenti dicevano che la squadra stava girando, stava producendo gioco e oggi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto passa indietro. Dobbiamo metterci sempre il 100% e siamo stati un po’ leziosi nel primo tempo e questo non va bene”.

“Ogni partita è importante, oggi abbiamo perso un’opportunità perché avremmo potuto staccare una diretta concorrente. O tenerla a distanza, perché abbiamo recuperato punti sul Bari. E oggi invece abbiamo riavvicinato il Bari e quindi sarà una lotta fino alla fine. Anche la prossima partita sarà importante”, ha concluso l’allenatore del Palermo.