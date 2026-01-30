Bari-Palermo, Inzaghi: “Diamo continuità ai nostri risultati”

L'allenatore nel post partita: "Da 10 partite vedo una squadra tosta"

“Sono molto contento, avevamo bisogno di una grande partita in trasferta”. Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, commenta così il ritorno al successo fuori casa dei suoi in casa del Bari allo stadio “San Nicola”. “Secondo me la squadra ha fatto un’ottima gara, nel primo tempo forse potevamo passare in vantaggio. Però poi abbiamo fatto una partita seria, diamo continuità ai nostri risultati, non abbiamo preso gol e i nostri giovani continuano a crescere”.

“Voglio veramente pensare a Peda, Ranocchia, Vasic, Pierozzi – prosegue il tecnico dei rosanero -. Sono molto contento di come è rientrato Gyasi, dopo l’infortunio sta ritornando il giocatore che conoscevamo. Sono tante le note positive e sono molto contento di questo. Il valore del ritorno alla vittoria in trasferta? Vale molto, anche le altre trasferte le avevamo fatte bene, ma il risultato non ci aveva premiato. Ero molto tranquillo, sono 10 partite che vedo una squadra seria e tosta”.

“Sarà difficile, dobbiamo inseguire, ma stiamo creando qualcosa che sarà duraturo nel tempo e questo in Serie B è molto importante. Ancora un clean sheet? Tutto merito della squadra. Di come lavorano gli attaccanti e i centrocampisti. Oltre ad avere una grande difesa, è tutta la squadra che lavora bene. Abbiamo fatto due trasferte importanti, quattro punti su due campi complicati e sabato speriamo ci sia lo stadio pieno che trascini in un’altra vittoria”.