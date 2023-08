Bari-Palermo è l’anticipo della prima di Serie B: date e orari fino alla 3ª giornata

I rosanero saltano la seconda giornata, poi turno infrasettimanale

La prima giornata di Serie B inizierà con l’anticipo serale del venerdì sera. Il weekend 19-20 agosto (sabato e domenica) darà il via al campionato cadetto edizione 2023/2024. In realtà, però, Bari-Palermo sarà la prima gara della nuova stagione e verrà giocata proprio venerdì 18 agosto a partire dalle ore 20:30 allo stadio “San Nicola”. Così ha deciso la Lega Serie B con un comunicato ufficiale in cui ha diramato date e orari fino alla terza giornata di campionato.

Nella seconda giornata di campionato il Palermo riposerà in attesa della definizione in sede giudiziaria della griglia dei partecipanti alla prossima Serie B. Infine, il terzo turno sarà quello infrasettimanale e i rosanero giocheranno di nuovo in trasferta contro la Reggiana, gara in programma martedì 29 agosto alle ore 20:30.

1ª GIORNATA*

Venerdì 18 agosto 2023 ore 20:30

BARI – PALERMO

Sabato 19 agosto 2023 ore 20:30

COSENZA – ASCOLI

CREMONESE – CATANZARO

TERNANA – SAMPDORIA

Domenica 20 agosto 2023 ore 18:00

SÜDTIROL – SPEZIA

ore 20:30

CITTADELLA – REGGIANA

PARMA – FERALPISALÒ

VENEZIA – COMO

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al Campionato.

2ª GIORNATA*

Venerdì 25 agosto 2023 ore 20:30

SAMPDORIA – PISA

Sabato 26 agosto 2023 ore 18:00

VENEZIA – COSENZA

ore 20:30

COMO – REGGIANA

CREMONESE – BARI

FERALPISALÒ – SÜDTIROL

MODENA – ASCOLI

PARMA – CITTADELLA

Domenica 27 agosto ore 20:30

CATANZARO – TERNANA**

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al campionato

** Posticipo disposto per evitare la concomitanza con altra rilevante manifestazione cittadina segnalata dalle Autorità.

3ª GIORNATA

Martedì 29 agosto 2023 ore 20:30

ASCOLI – FERALPISALÒ

COSENZA – MODENA

PISA – PARMA

REGGIANA – PALERMO

Mercoledì 30 agosto 2023 ore 20:30

BARI – CITTADELLA

CATANZARO – SPEZIA

SAMPDORIA – VENEZIA

TERNANA – CREMONESE

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al Campionato.