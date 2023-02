Basket, inaugurato il primo playground di Palermo: “È solo il primo passo”

Il movimento cestistico palermitano ha la sua prima ‘casa’ aperta a tutti e disponibile 24 ore su 24

2' DI LETTURA

PALERMO – Un processo che ha richiesto anni, se non addirittura decenni, ma finalmente il movimento cestistico palermitano ha la sua prima ‘casa’, aperta a tutti e disponibile 24 ore su 24: è stato inaugurato nella mattina di domenica 12 febbraio il rinnovato campetto da basket dello Stadio delle Palme, il primo playground palermitano nella concezione americana del termine.

Sono state finalmente accolte le richieste dei tanti appassionati, amatori e non tra giovanissimi e meno giovani, che da tanto tempo chiedevano a gran voce un punto di aggregazione, un luogo aperto a tutti e gratuito nel quale ritrovarsi per condividere la propria passione sportiva. Tutto nasce dopo l’ennesimo atto vandalico subito dal campetto dello Stadio delle Palme, a due passi dallo Stadio ‘Renzo Barbera’, per il quale si erano ancora una volta mossi gli stessi fruitori del campo, riuniti sotto il gruppo Facebook “Basket Stadio delle Palme Official Group”.

Dopo aver ‘riparato’ il danno, la rottura di uno dei due ferri che impediva a bambini e adulti di giocare, alcuni rappresentanti del Gruppo si sono rivolti alle istituzioni cittadine, trovando la disponibilità dell’Assessorato Sport del Comune di Palermo interessato alla problematica. Palazzo delle Aquile ha, dunque, provveduto al potenziamento della recinzione della struttura e alla realizzazione di un accesso diretto al campo.

LE DICHIARAZIONI

“Questi ragazzi oggi per la prima volta entrano di diritto in quella che è una loro area di appartenenza che sentivano già propria – spiega l’Assessore Figuccia -. Hanno chiesto con forza di poter avere un loro spazio, dove poter giocare e praticare sport con i propri tempi, e noi come Amministrazione non potevamo non ascoltare questa loro esigenze”.

“È un risultato importante inserito in un processo che vede la volontà politica di realizzare campetti polivalenti all’aperto in ogni circoscrizione e, col tempo, in ogni quartiere – aggiunge Salvo Alotta, presidente della Commissione Consiliare Sport -. Si tratta del primo passo di un percorso che vede coinvolte scuole, parrocchie e in generale tutte quelle aree di condivisione da mettere a disposizione della comunità e dei più giovani”.

“Da oltre dieci anni ci occupiamo in silenzio di questo campo, che sentiamo davvero come ‘nostro’ – dichiarano Jacopo Bruno e Alessandro Pecoraro, rappresentanti del Gruppo “Basket Stadio delle Palme” -. Finalmente, abbiamo ricevuto risposte e disponibilità da parte dell’Amministrazione cittadina che teniamo a ringraziare. Adesso tocca a noi prenderci cura di questo campo ancora di più come fosse casa nostra”.