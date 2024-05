Basket, Piacenza riapre la serie: Trapani perde e si va in gara 4

I granata sprecano il match point per passare in semifinale

Gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 maschile di basket (tabellone argento) era una partita da dentro o fuori. Piacenza, però, ha fatto uscire l’orgoglio riaprendo così la serie contro Trapani Shark grazie alla vittoria casalinga arrivata con il risultato finale di 88-86. Tutto rimandato a gara 4 quindi per i granata, che erano ad un passo dal match point per la semifinale.

Che i padroni di casa volessero riaprire la serie era chiaro sin da subito. Partenza molto decisa di Piacenza che alla fine del primo quarto è sul 19-15, mentre all’intervallo lungo ci arriva sul 53-40. La squadra siciliana prova a rimettersi in gioco nel terzo parziale, che termina sul 70-70. L’ultimo periodo è combattuto punto su punto, ma alla fine gli emiliani si impongono 88-86.

Coach Andrea Diana di Trapani Shark ha commentato la gara dopo la sirena finale: “Complimenti a Piacenza che sta giocando con enorme fiducia e, soprattutto con Veronesi e Querci, ha trovato canestri difficilissimi. Il rimpianto che abbiamo è del secondo quarto dove abbiamo subito 34 punti e questo ai playoff è un errore che non ti puoi permettere di compiere. Dobbiamo migliorare il nostro assetto difensivo e giocare gara 4 al massimo delle nostre possibilità per non allungare ulteriormente la serie”.