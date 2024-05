Concorso Ministero dell’Interno, 1.248 posti per funzionari: requisiti e domanda

Presentazione delle domande entro il 26 giugno 2024

Il concorso Ministero dell’Interno funzionari 2024 rappresenta una straordinaria occasione per chi desidera intraprendere una carriera stabile e soddisfacente nella pubblica amministrazione.

Questo concorso prevede l’assunzione di 1.248 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, rivolgendosi a laureati e professionisti con varie specializzazioni, e garantendo trasparenza e merito durante tutto il processo di selezione.

Il concorso si svolge su base territoriale e comprende prove selettive per titoli ed esami. I candidati interessati hanno tempo fino al 26 giugno 2024 per presentare la loro domanda di partecipazione.

Posti, profili disponibili e dettagli

Il concorso mira a reclutare 1.248 unità di personale non dirigenziale. I profili professionali richiesti includono funzionari amministrativi (350 unità), funzionari economico-finanziari (514 unità), funzionari statistici (49 unità), funzionari informatici (182 unità), funzionari tecnici (3 unità) e funzionari linguistici (150 unità).

Sì, i posti offerti sono a tempo pieno e indeterminato, garantendo stabilità lavorativa. Il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, mentre il 15% è destinato agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

I candidati che risultano vincitori potranno scegliere la sede di assegnazione in base all’ordine di graduatoria per ciascun codice di concorso.

Requisiti di partecipazione

Non ci sono limiti di età per partecipare al concorso.

I titoli di studio richiesti variano in base al profilo professionale. Per i funzionari amministrativi, ad esempio, sono richieste lauree come Giurisprudenza, Finanza, Scienze dell’economia, Scienze della comunicazione, Scienze politiche e Scienze delle pubbliche amministrazioni. I funzionari economico-finanziari devono avere titoli in Giurisprudenza, Finanza, Scienze dell’economia o Scienze della comunicazione.

Il personale statistico necessita di lauree in Finanza, Scienze dell’economia o Scienze statistiche. I funzionari informatici devono possedere una laurea in Informatica, Ingegneria informatica o Sicurezza informatica. I funzionari tecnici devono avere lauree in Architettura, Ingegneria civile o Ingegneria della sicurezza.

Infine, per i funzionari linguistici sono richieste lauree in Lingue e letterature moderne o Traduzione specialistica. Tutti i titoli devono essere conseguiti presso università italiane o istituti equivalenti.

Concorso Ministero dell’Interno: prove e materie

Il concorso si articola in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. La prova orale è un colloquio interdisciplinare che verifica la preparazione e la capacità professionale dei candidati.

La valutazione dei titoli avviene dopo la prova orale, basandosi sulle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

La prova scritta si svolgerà utilizzando strumenti informatici e piattaforme digitali, assicurando trasparenza e omogeneità delle prove. Consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, con un punteggio massimo di 30 punti. La prova si considera superata con un punteggio minimo di 21/30.

La prova orale è un colloquio interdisciplinare che verifica la preparazione dei candidati nelle materie della prova scritta. Include anche un accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche e competenze digitali. Per i funzionari linguistici, la prova orale comprende la verifica delle capacità di interpretariato consecutivo e simultaneo in entrambe le lingue.

Valutazione titoli

I titoli sono attribuiti un valore massimo complessivo di 10 punti, basato su criteri come il voto di laurea, titoli di accesso al concorso e titoli aggiuntivi come master universitari, diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca.

Graduatoria

La commissione esaminatrice redige le graduatorie finali di merito basandosi sui punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Come inoltrare la domanda e dove scaricare il bando

La domanda deve essere inoltrata attraverso il portale indicato nel bando. Per partecipare è necessario possedere lo SPID e una PEC intestata a sé. È possibile partecipare per un solo codice di concorso e per un solo ambito territoriale. La partecipazione richiede il pagamento di una tassa di iscrizione di 10 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 giugno 2024.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE