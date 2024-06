Oroscopo del giorno: martedì 4 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 4 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 4 giugno

♈ Ariete

Oggi è la giornata ideale per sviscerare vecchie ruggini con il partner. Sicuramente non servirà a nulla, ma almeno vi passerà il tempo. Sul lavoro, un collega rampante cerca di farvi le scarpe. Forse è il caso di mettere da parte la passività e mostrare un po’ di grinta. Voto: 6. Ricominciare da capo potrebbe essere meno doloroso che rivangare il passato. Consiglio delle stelle siciliane: Sculati e ripigliati, chi troppu pava, megghiu nun teni nenti. Avanti e fatti valere senza guardare troppo indietro.

♉ Toro

Siete in una fase di rallentamento, assorbiti da questioni che prosciugano ogni energia. L’antidoto? Aumento della determinazione e concentrazione. Voto: 5. Rallentare va bene, ma non diventate una statua. Consiglio delle stelle siciliane: Curri chiù forti, ca nun c’è tempu pi’ stari fermi. Non perdere tempo, muoviti con determinazione.

♊ Gemelli

Atmosfere domestiche serene e finanze in rialzo. Ma non rimandate quel viaggio che avete in mente: meglio agire subito che aspettare. Voto: 7. Ottimo momento per sognare, ma attenzione a non volare troppo alto. Consiglio delle stelle siciliane: Fatti na bella camminata e porta cu tia u’ sole. Cogli l’occasione di agire adesso senza esitare.

♋ Cancro

La Luna vi è amica, proteggendo i vostri investimenti e facilitando le relazioni pubbliche. Il buonumore regna, ma non dimenticate di smussare qualche spigolo del carattere. Voto: 8. Il sorriso è la vostra arma vincente, usatelo bene. Consiglio delle stelle siciliane: Cunta finu a tri prima di parrari, e poi dici chiddu chi senti. Affronta tutto con leggerezza e buonumore.

♌ Leone

Malumore e tensioni sul lavoro. Occhio ai collaboratori e soci: rischiate scontri frontali. In famiglia va meglio, ma la gelosia appanna la vista. Voto: 4. Non tutto è perduto, ma non abbassate la guardia. Consiglio delle stelle siciliane: Nenti è cchiù sordu di cu nun voli sentiri. Evita i conflitti inutili e mantieni la calma.

♍ Vergine

Serenità garantita. Giornata perfetta per godersi l’affetto delle persone care. Anche la carriera riceve stimoli positivi. Voto: 9. Godetevi ogni attimo, oggi tutto va per il meglio. Consiglio delle stelle siciliane: U tempu di l’amuri è ora, abbrazzati a cu ti voli beni. Approfitta della serenità e goditi l’affetto dei tuoi cari.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 4 giugno 2024

♎ Bilancia

Periodo di dubbi e incertezze. Scavate dentro di voi per trovare le risposte. Un po’ di relax non guasterebbe. Voto: 5. Meglio una pausa che impazzire nei pensieri. Consiglio delle stelle siciliane: Pigghiati na jurnata pi tia e rilassati. Trova un momento per te stesso e rilassati.

♏ Scorpione

Fare colpo è facile, ma piantare le tende è difficile. Attenzione agli errori di distrazione sul lavoro. Voto: 6. Essere volubili non paga, meglio concentrarsi. Consiglio delle stelle siciliane: Nun fari u’ picuraru, sempri arrifriscatu. Concentrati e evita distrazioni inutili.

♐ Sagittario

È tempo di cambiare alcune abitudini familiari. Meglio piccoli mutamenti che rivoluzioni radicali. Voto: 7. Piccoli passi portano lontano. Consiglio delle stelle siciliane: Pocu e spissu, comu l’acqua chi scava la petra. Non temere i cambiamenti, ma fallo con calma.

♑ Capricorno

La Luna vi offre certezze e un pizzico di fortuna. Iniziative fortunate in campo finanziario. Voto: 8. La stabilità è la vostra forza. Consiglio delle stelle siciliane: Cu avi a fortuna, nun c’ha sapiri comu jiri. Usa la tua fortuna con saggezza e cogli le opportunità.

♒ Acquario

Lunedì in sordina, voglia di novità. Forse è noia? Le entrate di denaro regalano tranquillità. Voto: 6. La noia è il preludio al cambiamento. Consiglio delle stelle siciliane: Cambia aria, chi fermi ci si incupisci. Non sottovalutare il potere del cambiamento.

♓ Pesci

Supporto da parte di persone influenti. Viaggi di lavoro e piacere in vista. L’amore è in primo piano. Voto: 9. Un giorno fortunato in tutti i campi. Consiglio delle stelle siciliane: Sfrutta ogni occasione, ca la furtuna è cu tia. Approfitta di ogni opportunità che ti si presenta.

Classifica di martedì 4 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Vergine

2 – Pesci

3 – Cancro

4 – Capricorno

5 – Gemelli

6 – Sagittario

7 – Toro

8 – Ariete

9 – Acquario

10 – Scorpione

11 – Bilancia

12 – Leone

