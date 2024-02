Basket, la Passalacqua Ragusa torna al successo contro Campobasso

Al PalaMinardi le ragusane gestiscono al meglio il match

La Passalacqua Ragusa torna al successo e lo fa al PalaMinardi contro una delle squadre rivelazione di questo campionato di basket di Serie A1 femminile. In occasione della diciassettesima giornata in stagione, le siciliane si impongono contro Campobasso che, proprio all’andata, tra le mura amiche, aveva vinto senza troppa fatica contro Spreafico e compagne. Con questa vittoria le ragusane volano al sesto posto in classifica con 16 punti.

Sin dalle prime battute la formazione di coach Lino Lardo è riuscita a scardinare il sistema difensivo avversario. I giochi d’attacco di Ragusa funzionano già dal primo quarto, terminato sul punteggio di 21-11 in favore delle padrone di casa. Nel secondo quarto le biancoverdi hanno concesso appena sei punti alla formazione ospite. Qualche problema di falli nel terzo quarto non condiziona più di tanto la prestazione della Passalacqua, che continua nel suo piano gara e non corre praticamente mai il rischio che Campobasso possa riprendere il gap iniziale. Il match termina sul punteggio di 63-49 e ora, per le ragusane, sarà tempo di pensare alla Final Four di Coppa Italia di Torino. Match in programma il 16 febbraio con il Famila Schio per la semifinale della competizione.

“Sicuramente noi dovevamo un po’ vendicare sportivamente la sconfitta che è stata la peggiore del girone d’andata – commenta l’assistant coach Massimo Romano a fine gara -. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sapevamo che dovevamo difendere bene e togliere loro dei punti di riferimento, nei primi due quarti siamo stati bravi a difendere in post basso su Kunaiyi, loro hanno tirato solo da tre punti e siamo stati avvantaggiati dalle loro cattive percentuali. In attacco nei primi due quarti abbiamo fatto sicuramente meglio, ma contro quella che in difesa è una signora squadra non era facile. Siamo soddisfatti, adesso testa ai prossimi impegni”.