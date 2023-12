La Passalacqua Ragusa si ferma a quattro successi di fila: vince Schio

Siciliane settime in classifica

È il Famila Schio che interrompe la striscia positiva portata avanti per quattro vittorie consecutive dalla Passalacqua Ragusa. Le siciliane, nella decima giornata di Serie A1 di basket femminile, partono bene sia in attacco che in difesa, con Chidom e Spreafico che nonostante i problemi fisici avuti in settimana mettono in campo un’ottima prestazione.

Il match giocato al “PalaMinardi” cambia volto nel terzo quarto. Schio non gioca più palla in post ma va dal perimetro ed è mortifera con Keys e Sottana. Crippa dall’angolo sigla il primo vantaggio ospite, Spreafico cerca di tenere botta ad ogni allungo della formazione ospite che poi nella quarta frazione, però, scappa definitivamente. Alla fine vince Schio per 69-80. Ragusa adesso è settima in classifica con 8 punti.

“È stata una settimana difficile – sottolinea coach Lardo al termine della gara – con Chidom e Spreafico che non si sono allenate bene negli ultimi due giorni ma lo staff medico è riuscito a rimetterle in campo. Queste ragazze hanno un cuore fantastico, hanno fatto vedere di giocare una bella pallacanestro finché ne avevano, stanno dimostrando grande attaccamento e tutto questo soprattutto nel primo tempo si è visto. Purtroppo non c’erano le energie per arrivare fino in fondo. Voglio ringraziare tantissimo il pubblico perché ci ha dato molto”.